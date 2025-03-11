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Трех чиновников Каменска-Шахтинского оштрафовали за игнорирование просьб граждан

В Каменске-Шахтинском трех заместителей главы города привлекли к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. Об этом сообщила городская прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что некоторые заявления граждан остались без должного внимания, а одному из заявителей вовремя не направлен ответ. Прокуратура внесла представление, после чего чиновники устранили нарушения, направив заявителям дополнительные ответы.

Три заместителя главы администрации города были привлечены к административной ответственности по статье 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неправильное рассмотрение обращений граждан. Каждому из них назначен штраф в размере 5 тыс. руб.

Николай Аксенов

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