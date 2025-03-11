Трех чиновников Каменска-Шахтинского оштрафовали за игнорирование просьб граждан
В Каменске-Шахтинском трех заместителей главы города привлекли к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. Об этом сообщила городская прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что некоторые заявления граждан остались без должного внимания, а одному из заявителей вовремя не направлен ответ. Прокуратура внесла представление, после чего чиновники устранили нарушения, направив заявителям дополнительные ответы.
Три заместителя главы администрации города были привлечены к административной ответственности по статье 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неправильное рассмотрение обращений граждан. Каждому из них назначен штраф в размере 5 тыс. руб.