В Удмуртии хозяина собаки обязали компенсировать нападение пса на ребенка

В Можге обязали выплатить компенсацию морального вреда 53-летнего местного жителя, чья собака укусила 8-летнего ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Инцидент произошел в июне 2024 года, когда ребенок играл возле своего дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Можгинский райсуд установил, что укусы причинили ребенку «физическую боль, эмоциональный стресс, телесные повреждения и боязнь собак». Суд удовлетворил иск прокурора и обязал ответчика выплатить 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.