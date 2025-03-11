В Черноземье продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

За неделю с 3 по 9 марта в Черноземье установили 341 случай коронавируса, что на 6,6% меньше, чем неделей ранее (365). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 410 986 диагнозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выздоровели за неделю 332 пациента, неделей ранее — 398, с начала пандемии — 1 386 975. Скончался один человек, неделей ранее — ни одного, с начала пандемии — 22 261.

В Белгородской области установили 45 случаев инфекции, неделей ранее — 46 (всего — 191 473). Вылечились 40 пациентов, неделей ранее — 46 (всего — 189 323). Скончался один человек, неделей ранее — ни одного (всего — 2 387).

В Воронежской области количество заболевших выросло на 146, неделей ранее — на 137 (всего — 553 566). Выздоровели 124 пациента, неделей ранее — 130 (всего — 544 315). Летальных исходов не было (всего — 8 705).

В Курской области диагноз подтвердился у 33 человек, неделей ранее — у 50 (всего — у 161 340). Вылечились 55 пациентов, неделей ранее — 33 (всего — 158 752). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области были инфицированы еще 32 человека, неделей ранее — 39 (всего — 194 437). Выздоровели 42 пациента, неделей ранее — 37 (всего — 189 448). Летальных исходов не установлено (всего — 4 094).

В Орловской области ковид выявили у 55 человек, неделей ранее — у 73 (всего — у 156 947). Вылечились 55 пациентов, неделей ранее — 116 (всего — 154 478). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области заразились еще 30 человек, неделей ранее — 20 (всего — 153 223). Выздоровели 16 пациентов, неделей ранее — 36 (всего — 150 659). Летальных исходов не обнаружено (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 4 584 человека (всего — 25 220 526), вылечились 5 560 (24 369 731), умерли — 19 (404 487).

О новом коронавирусе у летучих мышей с потенциальной возможностью передачи от животных к человеку читайте в публикации «Ъ».

Алина Морозова