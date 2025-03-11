На модернизацию Автозаводской лесопожарной станции направили 11,2 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода направила 11,2 млн руб. на модернизацию лесопожарной станции в Автозаводском участковом лесничестве. Также для станции была закуплена новая техника. Глава города Юрий Шалабаев во время инспекционной поездки на станцию дал поручение лесникам не допустить возгораний городских лесов во время пожароопасного сезона.

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«Необходимое оборудование проверено. Закупили новую технику, в том числе для работы с аварийными деревьями, сухостоем и неликвидной древесиной, которая также является причиной возгораний. Приступаем к работе по уборке аварийных деревьев, сухостоев и валежника, чтобы снизить риски возникновение пожара»,— рассказал глава города.

В ходе инспекционной поездки он проверил работу лесопожарной станции, где сделаны новые боксы для техники и комнаты отдыха для персонала. До этого техника стояла под открытым небом, а у лесников не было возможности отдохнуть.

Сегодня площадь нижегородского городского лесничества составляет почти 9 тыс. га и разделена на Автозаводское, Сормовское, Приокское участковые лесничества и участковое лесничество в Зеленом городе.

В Нижнее Новгороде разработан и утвержден план тушения лесных пожаров на 2025 год, заключен контракт на видеомониторинг городских лесов. В апреле планируется провести общегородские учения для подготовки лесников.

«В прошлом году мы не допустили возгораний на территории городского лесничества. Это задача максимум, она стоит и в этом году»,— отметил Юрий Шалабаев.

Андрей Репин