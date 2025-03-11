«Ни сейчас, ни раньше, ни потом не будет понятно, чего хочет Гренландия»

Сегодня в Гренландии проходят парламентские выборы. Из-за неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа они впервые стали международной новостью. Датские и местные газеты отмечают неожиданное внимание мира к этому событию, влияние на него американского президента и то, что, похоже, даже сами гренландцы не очень знают, чего они хотят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жители Гренландии на избирательном участке во время парламентских выборов, Нуук, 11 марта Фото: Marko Djurica / Reuters Очередь на избирательный участок в Нууке, 11 марта Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Члены избирательной комиссии в Нууке, 11 марта Фото: Marko Djurica / Reuters Гренландцы на избирательном участке во время парламентских выборов, Нуук, 11 марта Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Жители Гренландии на избирательном участке во время парламентских выборов, Нуук, 11 марта Фото: Marko Djurica / Reuters Очередь на избирательный участок в Нууке, 11 марта Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Члены избирательной комиссии в Нууке, 11 марта Фото: Marko Djurica / Reuters Гренландцы на избирательном участке во время парламентских выборов, Нуук, 11 марта Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Избирательные участки открылись при огромном международном внимании

Вечером в понедельник шесть лидеров партий (участвующих в выборах.— «Ъ») во время последних теледебатов спросили, можно ли доверять Трампу. Только Карл Ингеманн из относительно новой партии смог ответить утвердительно на этот вопрос. Остальные партийные лидеры заявили, что не доверяют Трампу.

Трамп украл гренландские выборы?

Если раньше гренландцы выбирали между двумя вариантами — пребыванием в Содружестве (с Данией.— «Ъ») и независимостью, то заявления Трампа привнесли неожиданный третий вариант. Огромное внимание СМИ может оказать влияние на то, как гренландцы рассматривают свои варианты… Интерес Трампа к Гренландии заставил Данию пересмотреть свое отношение к гренландцам и тому, как две страны смотрят на возможность улучшения сотрудничества. Сегодня они будут голосовать за свое будущее, но вопрос в том, повлияет ли на результаты выборов неожиданное внимание со стороны Соединенных Штатов.

Чего хочет Гренландия? Будет здорово, если выборы дадут на это ответ

Будущее Гренландии определяется гренландцами. Это то, с чем согласно большинство. Потому что ни Дании, ни Трампу не позволено навязывать Гренландии будущее. Но если вы спросите, каким будущее видят гренландцы, ситуация становится туманнее, потому что ни сейчас, ни ранее, ни потом не будет понятно, чего хочет Гренландия.

Испуганное население идет на выборы

Это событие, которое обычно проходит под радарами датских СМИ и которое вовсе не привлекает никакого международного внимания. Выборы в гренландский парламент на этот раз проходят совершенно по-другому. Нуук (столица Гренландии.— «Ъ») забит журналистами и телекамерами… спешащими рассказать миру об этой большой холодной стране где-то далеко на севере… Никогда так много не было поставлено на карту. За кулисами — сильное желание большей независимости и американский президент, который постоянно пытается захватить землю Гренландии.

Подготовил Виктор Буй