«Ни сейчас, ни раньше, ни потом не будет понятно, чего хочет Гренландия»
Датские и гренландские СМИ о выборах на острове
Сегодня в Гренландии проходят парламентские выборы. Из-за неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа они впервые стали международной новостью. Датские и местные газеты отмечают неожиданное внимание мира к этому событию, влияние на него американского президента и то, что, похоже, даже сами гренландцы не очень знают, чего они хотят.
Sermitsiaq (Нуук, Гренландия)
Избирательные участки открылись при огромном международном внимании
Вечером в понедельник шесть лидеров партий (участвующих в выборах.— «Ъ») во время последних теледебатов спросили, можно ли доверять Трампу. Только Карл Ингеманн из относительно новой партии смог ответить утвердительно на этот вопрос. Остальные партийные лидеры заявили, что не доверяют Трампу.
Nyheder24 (Копенгаген, Дания)
Трамп украл гренландские выборы?
Если раньше гренландцы выбирали между двумя вариантами — пребыванием в Содружестве (с Данией.— «Ъ») и независимостью, то заявления Трампа привнесли неожиданный третий вариант. Огромное внимание СМИ может оказать влияние на то, как гренландцы рассматривают свои варианты… Интерес Трампа к Гренландии заставил Данию пересмотреть свое отношение к гренландцам и тому, как две страны смотрят на возможность улучшения сотрудничества. Сегодня они будут голосовать за свое будущее, но вопрос в том, повлияет ли на результаты выборов неожиданное внимание со стороны Соединенных Штатов.
Jyllands-Posten (Орхус, Дания)
Чего хочет Гренландия? Будет здорово, если выборы дадут на это ответ
Будущее Гренландии определяется гренландцами. Это то, с чем согласно большинство. Потому что ни Дании, ни Трампу не позволено навязывать Гренландии будущее. Но если вы спросите, каким будущее видят гренландцы, ситуация становится туманнее, потому что ни сейчас, ни ранее, ни потом не будет понятно, чего хочет Гренландия.
Berlingske (Копенгаген, Дания)
Испуганное население идет на выборы
Это событие, которое обычно проходит под радарами датских СМИ и которое вовсе не привлекает никакого международного внимания. Выборы в гренландский парламент на этот раз проходят совершенно по-другому. Нуук (столица Гренландии.— «Ъ») забит журналистами и телекамерами… спешащими рассказать миру об этой большой холодной стране где-то далеко на севере… Никогда так много не было поставлено на карту. За кулисами — сильное желание большей независимости и американский президент, который постоянно пытается захватить землю Гренландии.