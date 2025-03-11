В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 107%

За прошлую неделю в Самарской области было зарегистрировано более 20,5 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения составил 65,8. Это выше эпидпорога на 107%. Об этом сообщает региональное Управление Росоптребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Превышение эпидпорога отмечено в возрастных группах 3-6 лет на 5,3% и 15 лет и старше — на 148,3%»,— говорится в сообщении.

По сравнению с прошлой неделей в регионе выросла заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения на 10,4%. Стали больше болеть жители Самарской области в возрасте до двух лет (на 5%), трех-шести лет (на 14,2%), семи-14 лет (на 15,1%) и 15 лет и старше (на 9,2%).

В настоящее время в регионе циркулируют вирусы гриппа В и А (H1N1). А среди вирусов негриппозной этиологии в Самарской области преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы.

На сегодняшний день в регионе от гриппа привито более 1,9 млн человек. Это составляет 63,2% от общего числа населения Самарской области.

Георгий Портнов