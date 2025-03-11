Пермского владельца затонувшего танкера снова оштрафовали за нарушение правил эксплуатации судна

Мотовилихинский суд Перми признал ООО «Кама шиппинг» (пермского эксплуатанта затонувшего танкера «Волгонефть 212») виновным в нарушении лицензионных требований и оштрафовал на 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Основанием для судебного решения стали материалы транспортной прокуратуры, установившей, что, согласно правилам эксплуатации, суда класса «река-море» должны эксплуатироваться с ограничениями по срокам навигации и по районам мореплавания. В частности, «Волгонефть-212» может находиться в акватории рек круглый год, а в море — только до 30 ноября.

Ранее ООО «Кама шиппинг» уже признавался виновным в нарушении лицензионных требований: Арбитражный суд Краснодарского края, оштрафовал компанию на 30 тыс. руб.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.