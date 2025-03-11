Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермского владельца затонувшего танкера снова оштрафовали за нарушение правил эксплуатации судна

Мотовилихинский суд Перми признал ООО «Кама шиппинг» (пермского эксплуатанта затонувшего танкера «Волгонефть 212») виновным в нарушении лицензионных требований и оштрафовал на 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Properm.ru.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Фото: Южная транспортная прокуратура

Основанием для судебного решения стали материалы транспортной прокуратуры, установившей, что, согласно правилам эксплуатации, суда класса «река-море» должны эксплуатироваться с ограничениями по срокам навигации и по районам мореплавания. В частности, «Волгонефть-212» может находиться в акватории рек круглый год, а в море — только до 30 ноября.

Ранее ООО «Кама шиппинг» уже признавался виновным в нарушении лицензионных требований: Арбитражный суд Краснодарского края, оштрафовал компанию на 30 тыс. руб.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.