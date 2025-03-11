Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Зеленокумске погиб 70-летний водитель электровелосипеда

ДТП произошло на улице Победы города Зеленокумска. Владелец электровелосипеда Kugoo, разогнавшись потерял равновесие и упал, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В результате автоаварии 70-летний местный житель скончался на месте происшествия. Возможной причиной смерти могло стать ухудшение самочувствия мужчины в момент поездки.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов

Новости компаний Все