В Зеленокумске погиб 70-летний водитель электровелосипеда

ДТП произошло на улице Победы города Зеленокумска. Владелец электровелосипеда Kugoo, разогнавшись потерял равновесие и упал, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В результате автоаварии 70-летний местный житель скончался на месте происшествия. Возможной причиной смерти могло стать ухудшение самочувствия мужчины в момент поездки.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов