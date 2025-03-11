Вячеслав Гладков: «35 домов в Шебекине закрыли антидроновой сеткой»

В городе Шебекино Белгородской области планируется закрыть антидроновой сеткой 60 многоквартирных домов, которые находятся в опасной зоне. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, 35 зданий уже закрыты. Сейчас в распоряжении подрядчика около 1 тыс. рулонов антидроновой сетки.

«Понимаем сложность обстановки и продолжаем искать меры по защите мирного населения»,— отметил губернатор.

Дома для защиты сеткой от БПЛА были отобраны региональными и муниципальными властями при участии силовых структур и Минобороны РФ.

Юрий Голубь