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Предприятия Липецкой области могут получить поддержку Минпромторга России

Предприятия Липецкой области могут подать заявку на конкурс Минпромторга России среди участников промышленных кластеров. Победители получат субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением стартовых партий продукции. Предприятие сможет компенсировать до 50% документально подтвержденных расходов, понесенных с 1 января 2024 года, но не более 150 млн руб. на одного заявителя. Об этом сообщили в правительстве региона.

Можно возместить расходы, связанные с оплатой сырья, материалов и комплектующих для производства стартовой партии; изготовлением и приобретением оснастки; оплатой труда; приобретением расходного инструмента, топлива и электроэнергии для технологических операций; логистическими затратами.

Для получения субсидии необходимо быть участником промышленного кластера, зарегистрированного в реестре Минпромторга России. В Липецкой области успешно работают три кластера: сельхозмашиностроения, бытовой техники и современного приборостроения.

«Участие в промышленном кластере — это возможность укрепить кооперационные связи с другими предприятиями, повысить эффективность производства за счет обмена опытом и технологиями, а также увеличить присутствие на рынке благодаря совместным проектам»,— прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Юрий Голубь