В 2025 году в Ростовской области отремонтируют 600 км дорог

В этом году в Ростовской области планируется отремонтировать около 600 км дорог, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь по итогам совещания, проведенного с министерством транспорта и главами муниципалитетов. По его словам, особое внимание решено уделить Таганрогу, Шахтам, Волгодонску, Каменску-Шахтинскому, Гуково и Куйбышевскому району.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После зимы на асфальте часто образуются трещины и ямы. Губернатор подчеркнул, что проблема не в самих повреждениях, а в несвоевременном их устранении. Он призвал муниципалитеты заключать долгосрочные контракты с подрядчиками для эффективного поддержания дорожного полотна.

Также губернатор обратил внимание на ситуацию, когда новое покрытие укладывается, а затем начинается ремонт коммуникаций. Это приводит к неэффективному использованию средств. Он поручил главам муниципалитетов совместно с министерством транспорта усилить контроль за дорожными работами и взаимодействием между ведомствами. Важно учитывать мнение жителей при планировании ремонта, сосредотачиваясь на наиболее востребованных магистралях.

Тат Гаспарян