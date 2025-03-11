Тренер «Факела» назвал поведение Божина неспортивным, но не расистским

Главные тренеры воронежского футбольного клуба «Факел» Дмитрий Пятибратов и петербургского «Зенита» Сергей Семак обсудили ситуацию с обвинениями в расизме в адрес воронежских игроков, в частности защитника Сергея Божина. Наставник «Факела» назвал поведение подопечного неспортивным, но не расистским. Господин Семак не стал спорить с ним в этом. Это следует из сообщения пресс-службы «Зенита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов во время матча с «Зенитом»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов во время матча с «Зенитом»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Конечно, эмоции есть у всех в течение матча, это тоже объяснимо, поэтому разговор получился продуктивным. Мы постарались понять друг друга и закончить эту историю, которая касается футбольных клубов и игроков, чтобы сконцентрироваться на выступлении наших команд. У нас всегда было хорошее отношение к игрокам и команде "Факел". Пожелаем им удачи в их борьбе, так же, как и они пожелали удачи нам в нашей борьбе»,— сказал Сергей Семак.

Наставник «Зенита» добавил, что, на его взгляд, болельщики воронежского клуба должны понести наказание за высказывания в адрес бразильского полузащитника Вендела. «Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает»,— добавил господин Семак.

Накануне за Сергея Божина заступился сам «Факел». Клуб выпустил заявление, в котором назвал публикации об этой истории в СМИ «искусственно раздутой истерией». «Мы видим чей-то "недоролик", на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит. Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре»,— сказали представители команды.

«Зенит» обвинил игроков и болельщиков «Факела» в расистских высказываниях в отношении своего полузащитника после матча в рамках 20-тура РПЛ. Последний прошел в Воронеже 8 марта и завершился победой гостей (0:2).

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова