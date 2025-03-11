Сочинские боксеры завоевали две медали на турнире в Черногории

Два спортсмена из Сочи стали призерами 34-го международного турнира по боксу «Жемчужина Адриатики», завершившегося в Будве (Черногория). Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В соревнованиях участвовали более 200 молодых боксеров из 21 страны. Медали разыгрывались в 13 весовых категориях. Воспитанники сочинской спортивной школы олимпийского резерва №3, выступавшие в составе национальной сборной, продемонстрировали высокие результаты.

Дмитрий Калаганов стал обладателем «золота» Кубка мира в весовой категории до 67 кг. Давид Карабаджакян получил серебряную медаль в категории до 60 кг, уступив своему сопернику в финальном поединке.

«Поздравляем ребят и их тренеров с победой на ответственном турнире!»,— отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Всего сборная России завоевала 32 медали: 14 золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

Мария Удовик