В Курской области на счетах эскроу размещено 4,2 млрд рублей

На начало января 2025 года жители Курской области открыли в банках 1 146 счетов эскроу для покупки жилья в новостройках. Участники долевого строительства разместили на них 4,2 млрд руб.

Всего же с середины 2019 года, когда начал действовать механизм проектного финансирования, куряне приобрели с использованием счетов эскроу более 6,2 тыс. квартир в новостройках на общую сумму 23,5 млрд руб.

«С марта 2025 года счета эскроу можно использовать для расчетов при строительстве частного дома. Сохраняются те же преимущества, что и при покупке квартиры в строящемся многоквартирном доме. Подрядчик сможет получить деньги со счета эскроу только после регистрации права собственности на построенный дом. Счета эскроу открывают банки с достаточным кредитным рейтингом, средства на них застрахованы в пределах 10 млн руб.»,— отметил управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

На 1 января 2025 года между строительными компаниями региона и банками было заключено 23 кредитных договора на 5,8 млрд руб.

А в Тамбовской области счетами эскроу в прошлом году воспользовались более 5,5 тыс. жителей.

Юрий Голубь