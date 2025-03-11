В Оренбурге вынесли приговор руководителю организованной группы, которая инсценировала ДТП

Суд признал виновным 39-летнего жителя Оренбурга в совершении преступления по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По информации надзорного ведомства, с 2019 года по 2021 год подсудимый организовал и возглавлял преступную группу, в которую входили его знакомые. Группа «промышляла инсценировкой дорожно-транспортных происшествий» для получения страховых выплат. Злоумышленники инсценировали четыре ДТП и похитили у страховых компаний свыше 600 тыс. руб.

В прокуратуре отмечают, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и «изобличил своих подельников, а также способствовал раскрытию совершенных преступлений». Уголовные дела в отношении остальных участников группы находятся на рассмотрении суда.

Суд назначил жителю Оренбурга наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Руфия Кутляева