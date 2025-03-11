Два бывших чиновника из Ставрополья осуждены за махинации с детским садом

На Ставрополье завершено расследование дела о коррупции при закупке недвижимости для детского сада. Бывший глава Минераловодского округа и руководитель управления имущественных отношений администрации осуждены за превышение полномочий, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В 2020 году на электронном аукционе для покупки объекта недвижимости под детский сад в Минеральных Водах победила заявка предпринимателя. Однако здание не соответствовало требованиям, и стоимость была завышена. Руководитель управления имущественных отношений и глава округа одобрили сделку»,— следует из материалов дела.

Суд признал бывших чиновников виновными в превышении полномочий по части 3 статьи 286 УК РФ. Им назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах власти на два года.

Николай Аксенов