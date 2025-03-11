В Башкирии 5,8 тысяч объектов культурного наследия

В Башкирии насчитывается 5,8 тыс. объектов культурного наследия (ОКН), сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на премьер-министра Андрея Назарова. Из них 1,97 тыс. объектов включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 3,88 тыс. являются выявленными ОКН.

За последние пять лет Управление по государственной охране объектов культурного наследия республики взяло под государственную охрану 232 ранее неизвестных археологических объекта, отметил начальник ведомства Салават Кулбахтин. За это время провели 162 государственные историко-культурные экспертизы в отношении выявленных памятников. За счет бюджетных средств подготовлено 48 актов государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию включения выявленных памятников археологии в единый государственный реестр ОКН. С 2022 по 2024 годы Министерство культуры России выдало 48 приказов о включении археологических памятников Башкирии в ЕГРОКН в качестве объектов федерального значения.

Майя Иванова