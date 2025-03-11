В области начались травяные пожары

В Ярославской области за последние двое суток зарегистрированы случаи возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, 10 марта в Рыбинске на улице Максима Горького пожарные ликвидировали возгорание сухой травы, уничтожившее 300 кв. м растительности. Никто не пострадал. Предполагается, что причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В тот же день в Тутаеве на улице Советской пожарные справились с возгоранием сухой травы на площади 100 кв. м.

МЧС России напоминает о возможной административной ответственности за нарушение противопожарных правил: штраф для граждан — от 5 до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 до 400 тыс. руб.

Если в результате пожара пострадает имущество на сумму свыше 250 тыс. руб., действия виновного могут быть квалифицированы по статье 168 УК РФ. Пал травы, повлекший за собой уничтожение лесных насаждений, может привести к уголовной ответственности по статье 261 УК РФ.

Антон Голицын