В салонах «МегаФона» откроются банковские отделения. Проект реализуется совместно с Промсвязьбанком. Сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, будут осуществлять регистрацию в Единой биометрической системе. Инициатива позволит «МегаФону» существенно упростить регистрацию договоров по оказанию услуг связи для клиентов в условиях новых требований законодательства. Первый дополнительный офис ПСБ открылся во флагманском салоне «МегаФона» на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Теперь в салоне можно не только приобрести телефон или оформить договор связи, но и воспользоваться банковскими услугами — открыть счет, оформить карту.

Компания Jaecoo обновила прайс-листы на кроссовер J7 в России и включила в них автомобили 2025 года производства. Количество доступных комплектаций резко сократилось, а 186-сильный двигатель выбыл из гаммы. Официально представители марки о причинах изменений не сообщали.

Продажи новостроек в Москве в феврале год к году выросли на 60%, количество договоров долевого участия практически вернулось к показателям начала 2022-го, пишет Forbes со ссылкой на аналитику Dataflat. По мнению экспертов, причиной роста стал целый ряд не зависящих друг от друга факторов. В их числе смягчение политики банков, снижение цен в отдельных проектах и продолжение активного использования рассрочек.