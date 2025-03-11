Дефицит бюджета в январе по предварительным оценкам составил 2,7 трлн руб.

Дефицит федерального бюджета за январь-февраль 2025 года по предварительной оценке Минфина России составил 2,7 трлн рублей. Это на 1,57 трлн руб. ниже аналогичного показателя в прошлом году, говорится в пресс-релизе министерства.

При этом объем доходов в январе-феврале составил 5,3 трлн руб. — на 6,3% выше показателя год к году. Основные пополнения бюджета происходили за счет ненефтегазовых доходов, которые составили 3,78 трлн руб. (на 11% больше год к году). Нефтегазовые доходы составили 1,56 трлн руб. — на 3,7% меньше аналогичного показателя в прошлом году.

Объем расходов вырос на 30,6% и составил 8 трлн руб. Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась в феврале на 7,4% после ускоренного финансирования расходов в январе.

В прошлом месяце Минфин заявлял, что дефицит федерального бюджета за январь составил 1,7 трлн руб. При этом доходы составили 2,6 трлн руб. Основную их часть составили поступления из нефтегазового сектора.