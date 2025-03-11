В 2024 году на Дону 86% детских садов не соответствовали нормам Роспотребнадзора

По итогам масштабных проверок, проведенных в 2024 году региональным управлением Роспотребнадзора в детских садах Ростовской области, только 14% учреждений полностью соответствовали нормам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основные претензии касались содержания и уборки помещений, контроля за питанием детей, соблюдения меню и условий хранения продуктов. Из проверенных проб готовых блюд менее 1% не соответствовало гигиеническим требованиям.

В результате проверок руководителям детских садов было выдано 996 предписаний для устранения нарушений.

Николай Аксенов