В Краснодаре задержали организатора международного наркоканала

В Краснодаре задержали Евгения Садовского, находившегося в международном розыске за организацию наркоканала. Информацию об этом распространило МВД Абхазии через свой Telegram-канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным ведомства, злоумышленник долгое время укрывался от правоохранительных органов на территории краевой столицы. Его группировка занималась поставками в Абхазию различных запрещенных веществ: метадона, мефедрона, кокаина и каннабиса.

В рамках международного сотрудничества материалы уголовного дела передали в Россию, где правоохранители задержали разыскиваемого. К ответственности также привлекли соучастников преступной группы — двух россиян и жителей Очамчырского района Абхазии.

Нурий Бзасежев