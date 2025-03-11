Сбер оценил квартиры знаменитых музыкантов из Ростовской области

Эксперты компании-партнера Сбера - сервиса Домклик - оценили стоимость квартир в домах, где проживали известные жители Ростова и области. Среди них рэпер Баста, певица Ирина Аллегрова и солист группы «Звери» Роман Билык.



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Василий Вакуленко, также известный как рэпер Баста, провёл своё детство и юность в центре донской столицы. Будущий музыкальный исполнитель жил в доме 81/3 на улице Мечникова. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров в нём сейчас оценивается в 4,5 млн рублей. А месяц аренды квартиры в доме известного музыканта обойдётся в 30 тысяч рублей.

Известная певица Ирина Аллегрова провела большую часть детства в доходном доме Леванидова по адресу Шаумяна, 13. Сегодня это здание входит в список объектов культурного наследия Ростова-на-Дону. Первым владельцем здания был племянник Ильи Леванидова — городского главы и владельца кирпичного завода. Стоимость однокомнатной квартиры в этом доме предположительно составит 3,2 млн рублей. Историки и краеведы утверждают, что в доме, помимо «шальной императрицы», в разное время жили ещё ряд известных в Ростове людей, среди которых адъютанты, агенты заводов, врачи и учителя, а также ученица Фрейда и Юнга психоаналитик Сабина Шпильрейн.

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Солист группы «Звери» Роман Билык родился в приморском Таганроге. Будущий рок-музыкант жил в доме 48 на улице Фрунзе. Сегодня там располагается отделение почтовой службы. Стоимость квартиры в этом доме, по оценкам экспертов, составляет около 3 млн рублей, а месяц аренды обойдётся в 20 тысяч рублей.

Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:

«Ростовская область славится талантливыми людьми, которые внесли большой вклад в развитие культуры и искусства страны. Интерес к истории мест, где жили известные дончане, вполне закономерен. Подобные исследования помогают не только взглянуть на привычные районы под новым углом, но и повышают интерес к культурно-историческому наследию города».