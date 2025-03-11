Трюдо после отставки забрал кресло из парламента Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо передал свои полномочия новому лидеру Либеральной партии Марку Карни. Покидая Палату общин, он унес с собой кресло и показал язык перед объективами камер журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастин Трюдо

Фото: Carlos Osorio / Reuters Джастин Трюдо

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Фотографию публикует агентство Reuters. Она была сделана после встречи Джастина Трюдо и Марка Карни.

Марка Карни избрали новым лидером Либеральной партии Канады с результатом 85,9% голосов 10 марта. Он был единственным кандидатом, который не входит в состав действующего правительства. С 2008 по 2013 год господин Карни возглавлял Банк Канады, а следующие семь лет был главой Банка Англии. Работал советником Джастина Трюдо по вопросам экономики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Путь Дональду Трампу преградит канадский экономист».