Александр Скрябин пообещал решить проблему парковок в центре Ростова

На заседании городской думы Ростова-на-Дону новоизбранный глава города Александр Скрябин представил свои предложения по развитию парковок. Особое внимание он уделил проблеме парковки в историческом центре, где спрос на бесплатные места превышает предложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Нехватка парковочных мест в историческом центре не должна решаться только через эвакуацию автомобилей»,— заявил Александр Скрябин.

Также он подчеркнул необходимость комплексного подхода к решению этой проблемы. Он отметил, что важно сделать общественный транспорт более удобным и привлекательным для жителей, чтобы снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру и улучшить экологию города.

Николай Аксенов