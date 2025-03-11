Мужчина пострадал на пожаре на улице Революционной в Самаре
Сегодня, 11 марта, в 12:27 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о пожаре в квартире жилого дома по адресу: Самара, улица Революционная, 56.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Для тушения были привлечены 8 единиц техники и 32 специалиста.
В 12:57 (MSK+1) возгорание ликвидировали. Не обошлось без пострадавших — это мужчина 1973 года рождения.
Причина происшествия сейчас устанавливается.