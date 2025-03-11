Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в претензиях Польши на территории Западной Украины нет секрета. Так он ответил на вопрос по поводу контактов властей Львовской области с американской компанией Color Nine Group.

«То, что Варшава не прочь поживиться, так сказать, территориями Западной Украины, это в исторической ретроспективе и перспективе, это не секрет. Могут ли отдельно области на Украине заключать такие контракты, ну это, наверное, зависит от внутреннего законодательства. Я, к сожалению, здесь не могу квалифицированно ответить»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Ранее ТАСС писал, что военная администрация Львовской области подписала контракт с американской лоббистской компанией Color Nine Group о защите отдельно взятых интересов за пределами Украины. Агентство считает, что это свидетельствует о попытках Львова вести внешнюю политику независимо от Киева.

Об отношениях США и Украины — в материале «Ъ» «Украинский мир ищут на Востоке».