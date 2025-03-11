Гордума: турпоток принесет бюджету Ростова 99 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону планируют получить в бюджет города около 99 млн руб. в год от туристического налога. Эта информация прозвучала в ходе заседания городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2025 году основные характеристики бюджета Ростова-на-Дону без учета увеличения доходов и расходов составляют 66,96 млрд руб. по доходам и 66,71 млрд руб. по расходам. Профицит бюджета в этом году составит 249 млн руб.

Согласно прогнозу, доходы бюджета в 2026 году увеличатся на 107 млн руб., а в 2027 году — на 139,5 млн руб. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры и социальных проектов.

Николай Аксенов