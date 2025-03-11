Погрузка на железной дороге в Тюменской области выросла на 3,4% с начала года

В Тюменской области в январе-феврале 2025 года по железной дороге отправлено 1,8 млн т грузов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Основной объем перевозок приходится на продукцию предприятий нефтехимии — 1,3 млн т (+7,4%). На фоне хорошего урожая сельхозпредприятия отправки зерна увеличили в 3,2 раза (69,9 тыс. т).

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Сокращение деловой активности в строительном секторе обусловило снижение объемов перевозок строительных грузов (15,7 тыс. т). В феврале в Тюменской области погружено более 834 тыс. т грузов.

Напомним, за два месяца 2025 года грузооборот на СвЖД вырос на 3,2% и составил 33,4 млрд тарифных тонно-км. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе – феврале 2025 года составила 19,8 млн т, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая