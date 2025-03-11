Начальником управления кадровой политики Кубани стала Екатерина Михайлова

Екатерина Михайлова назначена на должность начальника управления кадровой политики Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Екатерина Михайлова родилась 6 января 1990 года в Краснодаре. Она окончила Кубанский государственный университет по специальности «мировая экономика».

С 2008 по 2017 год Екатерина Михайлова работала помощником депутата Законодательного собрания Краснодарского края. С 2022 года она служит на государственной службе. В 2023 году ее назначили заместителем начальника отдела по взаимодействию с общественными объединениями в управлении по реализации общественных проектов департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Алина Зорина