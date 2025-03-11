Катки Ярославской области завершают работу

В Ярославской области завершается сезон работы катков из-за теплой погоды, они будут закрыты в ближайшее время, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Зимой катки работали во всех районах и городских округах региона. Для удобства жителей были оборудованы пункты проката, теплые раздевалки, фуд-корты и детские развлечения. Музыкальное сопровождение и световое оформление создавали праздничную атмосферу.

Также проводился конкурс на лучший каток области, в котором участвовали 19 площадок. Победителями стали катки в Ярославле, Угличе и поселке Некрасовское. Организаторы оценивали качество льда, удобство расположения, наличие инфраструктуры и развлекательную программу.

Региональные власти уже готовят концепцию катков на следующий сезон. Муниципалитеты должны представить свои предложения и визуализацию до 1 июня.

Антон Голицын