Бывший вице-премьер Кузбасса возглавил Беловский городской округ

Горсовет Беловского городского округа в Кемеровской области избрал мэром Сергея Алексеева. Сессия муниципального парламента, принявшая это решение, состоялась 11 марта. По данным горсовета, всего на этот пост претендовали четыре человека.

Предыдущий глава округа Алексей Курносов досрочно подал в отставку в сентябре 2024 года. Свое решение он объяснил тогда переходом на другую работу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2024 года стало известно об отставке Сергея Алексеева с поста заместителя главы правительства Кемеровской области по вопросам культуры, спорта и туризма. Этот пост он занимал около пяти лет.

Беловский городской округ, расположенный в центральной части Кузбасса, занимает четвертое место в регионе по численности населения после Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска. Там проживает около 120 тыс. человек.

Валерий Лавский