Компании приняли банкротство

Количество корпоративных банкротств в Сибири по итогам 2024 года выросло на 13%. Больше половины из них зафиксированы в трех отраслях — торговле, строительстве и операциях с недвижимым имуществом. Чаще всего инициаторами процедуры являлись конкурсные кредиторы. Эксперты объясняют тенденцию падением покупательской способности и ростом налоговой базы и прогнозируют устойчивый рост количества несостоятельных компаний в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Увеличение числа несостоятельных застройщиков эксперты связывают с резким ростом цен на стройматериалы и снятием моратория на банкротство

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Увеличение числа несостоятельных застройщиков эксперты связывают с резким ростом цен на стройматериалы и снятием моратория на банкротство

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам прошлого года в Сибири отмечен прирост числа банкротств компаний. Так, с января по декабрь оно увеличилось на 13% к уровню 2023 года, до 695. В 2023-м процедура конкурсного производства была открыта в отношении 617 организаций, следует из сообщений арбитражных управляющих в «Федресурсе». В подавляющем большинстве случаев несостоятельными были признаны компании из сфер торговли (173 или 25%), строительства (138 или 20%) и операциях с недвижимым имуществом (80 или 11,5%).

«У большинства предприятий критически высокий уровень долговой нагрузки. Если ранее они могли за счет снижения себестоимости и работы с издержками держаться на плаву, то сейчас эта работа уже проведена. Кредитные деньги стали очень дорогими, прибыль не покрывает расходы. И чаще всего падение спроса на продукцию является финальным этапом перед принятием решения о банкротстве. Потому что если спрос есть, то компания еще может выжить за счет поиска инвестиций»,— отмечает учредитель и юрист в компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова.

Рост числа банкротств в торговле эксперт объясняет разрывом логистических цепочек, падением спроса в рознице ввиду низкой покупательской способности и увеличением налоговой базы. «В целом рынок стал более агрессивным, и выживают действительно сильные компании с хорошими резервами и поддержкой, которые достаточно гибко подстраиваются под новые условия. Выживают сетевые компании и владельцы хороших франшиз — те, у кого сильные партнеры и рабочая бизнес модель»,— комментирует госпожа Комбарова.

В строительной отрасли в качестве причин увеличения банкротств аналитики называют резкий рост цен на стройматериалы, что увеличило издержки предприятий, а также снятие осенью 2022 года моратория на банкротство.

«В первую очередь в стройиндустрии банкротятся небольшие и средние подрядчики — они наиболее уязвимы к колебаниям рынка и зависят от своевременных платежей заказчиков»,— отмечает управляющий партнер юридической компании ProLex Константин Лушников.

Мораторий на банкротства вводился в 2020 году для преодоления последствий пандемии и в 2022-м в условиях нестабильной экономической ситуации. Благодаря этому в 2022–2023 годах в целом по России число процедур несостоятельности снижалось: в 2022 году банкротами признали 9047 юрлиц, в 2023-м — 7400 компаний. По итогам 2024-го в целом по России количество корпоративных банкротств увеличилось до 8,5 тыс.

Более половины процедур в отношении компаний инициируют кредиторы, хотя их доля в качестве заявителей снизилась до 66,1% в 2024 году с 76,9% в 2023-м. При этом вернулась к прежнему уровню доля дел о несостоятельности, инициированных Федеральной налоговой службой: она выросла до 24,3% с 14,3% годом ранее (в 2022 году составляла 23,1%). Должники выступили заявителями в 9,5% дел (было 8,4%), работники — в 0,2% дел (было 0,3%).

В 2025 году эксперты не ожидают резких колебаний в сфере российских корпоративных банкротств. Впрочем, предпосылки для увеличения числа банкротящихся юрлиц сохраняются. «Например, это высокая ключевая ставка, которая значительно повлияла на рост просроченной задолженности, увеличение налоговой базы в 2025 году, включая повышение налога на прибыль на 5% и введение НДС для малого бизнеса на УСН»,— перечисляет управляющий партнер консалтинговой компании «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко.

Юлия Комбарова по итогам 2025 года прогнозирует прирост числа банкротств на 15%. «Поскольку общие экономические условия на настоящий момент не улучшились — уровень инфляции сейчас составляет 9,52 % — по итогам 2025 года возможно прогнозировать сохранение тенденции на прирост количества процедур»,— комментирует исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина.

Тем временем в ЦБ считают, что в 2025 году не произойдет резкого роста числа банкротств среди юрлиц. «Мы не ожидаем волны банкротств. Да, конечно, есть сильно закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга — это важный фактор. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса. Но в целом объем реструктуризации, количество реструктуризаций пока не превышает уровней 2023 года», — ответила на вопрос «Ъ-Сибирь» председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Лолита Белова