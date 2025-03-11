«Название выставки The Waves — это отсылка к роману Вирджинии Вулф»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о выставке, посвященной пяти радикальным и талантливым брендам и дизайнерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 10 Corso Como Фото: 10 Corso Como

О миланском 10 Corso Como и его новом рождении я уже рассказывала. Как и о том, что он обещал в новом формате устраивать много интересных выставок. И это тот случай, когда обещания сдержали и даже, возможно, превзошли чьи-то ожидания. В марте в 10 Corso Como открылась экспозиция The Waves, рассказывающая о пяти самых радикальных и талантливых (по мнению кураторов) брендах и молодых дизайнерах на международной арене. Их работы объединены в единую инсталляцию.

Бренды следующие: All-In, Duran Lantink, Hodakova, Vaquera, Zomer. О части из них лично я слышала впервые, но, посмотрев работы, была рада заочному знакомству. И вам советую посмотреть хотя бы онлайн. Название выставки «Волны» — это отсылка к роману Вирджинии Вулф, это метафора чистого времени. Устроители пишут: «Маршрут, проложенный в линейном режиме, демонстрирует наиболее значимые творения каждого бренда, включая несколько изделий, выполненных на заказ, и напоминает структуру монолога-романа: разные языки и чувства, объединенные новой идеей пошива с богатыми, экспериментальными, экспрессионистскими формами, вдохновленными противостоянием таким темам как устойчивое развитие, повторное использование, отношения с природой, гендерная идентичность, материальность». Звучит сложно, выглядит красиво.

Анна Минакова