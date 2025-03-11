Жительница Ессентуков задержана за хранение 4 кг марихуаны
В Александровском округе задержана 57-летняя жительница Ессентуков, хранившая более 4 кг марихуаны в доме бывшего мужа. Об этом сообщили в главке МВД региона.
Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю
«Женщина ухаживала за растениями и высушивала их для личного употребления. Для этого она подготовила хозяйственную постройку на участке, обеспечив её светом и вентиляцией»,— сообщили в полиции.
При обысках были найдены мешки и пакеты с частями растений серо-зеленого цвета, которые экспертиза подтвердила, как марихуану.
Сейчас жительница Ессентуков выступает, как главная подозреваемая уголовного дела по факту хранения наркотиков в крупном размере.