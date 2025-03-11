Екатеринбурженка отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Жительница Екатеринбурга отсудила у МВД компенсацию за ущерб, причиненный из-за ошибки в ее загранпаспорте, документ был признан недействительным при прохождении пограничного контроля, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным суда, в апреле 2024 года Елена Т. получила загранпаспорт и спустя два месяца приобрела путевку в Анталию (Турция) за 178 тыс. руб. для себя и дочери. Однако при прохождении пограничного контроля в аэропорту Кольцово ее паспорт был признан недействительным из-за ошибки в машиночитаемой зоне.

После получения нового паспорта пострадавшая купила новые билеты и отправилась в отпуск. По возвращении она обратилась в суд с иском о взыскании ущерба и компенсации морального вреда. Елена Т. указала, что из-за невнимательности сотрудников полиции ее отпуск сократился на 3 дня, она дополнительно потратила деньги на трансфер и внесение изменений в документы по туру.

Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с МВД России более 73 тыс. руб. в качестве материального ущерба и по 20 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу пострадавшей и ее дочери.

МВД обжаловало решение суда, ссылаясь на ошибку алгоритма, однако Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Полина Щуцкая