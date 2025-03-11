В Новороссийске выполнили инициативные проекты на сумму 1,582 млрд рублей

Почти 900 проектов инициативного бюджетирования были выполнены в Новороссийске в 2024 году на сумму 1,582 млрд руб. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии рассказала заместитель начальника финансового управления Новороссийска Надежда Констаниди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По ее словам, жители города-героя активно принимают участие в определении приоритетных направлений расходования средств из консолидированного бюджета. Помимо поступлений из федерального, краевого и городского бюджетов, 349,6 млн руб. были задействованы из внебюджетных источников.

Как уточнила пресс-служба администрации Новороссийска, наибольшее количество проектов в 2024 году было реализовано по отраслям: образование, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дорожное хозяйство. В 2025 году на 1,1 млн руб. увеличилось финансирование дошкольного инициативного бюджетирования.

Из 23 заявок, поданных в 2025 году, два проекта посвящены благоустройству скверов к 80-летию Великой Победы. На их реализацию планируется привлечь из краевого бюджета 80 млн руб.

Алена Воробьева