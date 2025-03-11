Белгородская ГК «Эфко» продает офис в Воронеже за 57 млн рублей

Крупнейший отечественный производитель продуктов питания ГК «Эфко» выставил на продажу офисное здание на улице Путиловская в Советском районе Воронежа. Актив площадью 499,4 кв. м оценен в 57 млн руб. Это следует из объявления на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двухэтажное здание расположено преимущественно в жилой застройке, в шаговой доступности отделение «Почты России», сетевой магазин и точка быстрого питания. Ближайшая остановка — «Парк "Танаис"».

Кирпичное здание оборудовано кондиционерами, приточно-вытяжной вентиляцией, охранной сигнализацией. Действует пропускной режим. Здание обслуживают УК и ЧОП.

Рядом с офисом находятся 12 машиномест — шесть перед ним и шесть за ним.

Представители «Эфко» рассказали «Ъ-Черноземье», что здание продается для «оптимизации использования офисных площадей компании». «Для повышения эффективности операционной деятельности рабочие места сотрудников с офиса на Путиловской будут размещены в других собственных или арендуемых объектах в центре города»,— добавили в ГК.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», у «Эфко» в Воронеже всего два офиса — второй находится на улице Таранченко в Центральном районе.

О покупке группой «Эфко» завода в Тольятти — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова