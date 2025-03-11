В горах Сочи закрыли 10 трасс из-за угрозы схода лавин

Горный курорт «Красная Поляна» в Сочи закрыл 10 трасс для катания из-за угрозы схода лавин. Об этом сказано в официальном Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Из-за лавинной опасности с 12:15 мск будут закрыты трассы "Восточная" (от 2 тыс. до 1,5 тыс.), "Серпантин", "Фрирайд", "Восточная" (от 1,5 тыс. до 1,4 тыс.), "Восточный экспресс", "Паудер", "Дежавю", "Медовей", "Восточный траверс", "Дамба"»,— сообщают представители курорта.

Курорт «Роза Хутор» также проинформировал в своем Telegram-канале о приостановке работы двух трасс из-за неудовлетворительного состояния полотна.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю ранее объявило штормовое предупреждение. В горных районах региона на высоте от 1,5 тыс. м над уровнем моря до 14 марта сохраняется вероятность схода лавин.

Мария Удовик