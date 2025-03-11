Ярославский аэропорт принял борт из Ташкента из-за атаки БПЛА

Ярославский аэропорт Туношна 11 марта принял самолет, летевший из Ташкента в Москву, из-за атаки беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил зампред ярославского правительства Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ» сообщал, что в ночь на 11 марта средства ПВО над Москвой и Подмосковьем сбили 91 беспилотник. Погибли два человека, пострадали — 20. Все московские аэропорты вводили ограничения, поэтому самолет авиакомпании «Победа» не смог сесть в Москве и из-за ограниченного запаса горюче-смазочных материалов на борту был перенаправлен в Ярославль.

«В 05:23 утра наш аэропорт благополучно принял рейс. На борту находилось 182 пассажира, которые сейчас размещены в здании аэропорта. Все пассажиры получили воду и горячее питание. Вылет самолета обратно в Москву запланирован сегодня на 16:00»,— сообщил Роман Душко.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ярославском аэропорту также действовали ограничения на полеты 11 марта — с 5:15 до 9:15.

Алла Чижова