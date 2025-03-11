В Астрахани директора УК наказали колонией за смерть девочки от упавшего дерева

Кировский районный суд Астрахани признал виновным гендиректора ООО «УК Индиго 1» по уголовному делу об оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Мужчина получил 2,5 года исправительной колонии общего режима. Сбором доказательств вины занимался следственный отдел по Кировскому району Астрахани.

Как выяснилось, гендиректор УК не обеспечил обрезку и вырубку деревьев близ дома на ул. Куликова в Кировском районе. При этом он знал, что насаждения представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

Днем 30 апреля минувшего года на детскую площадку, на которой играли дети, упало дерево в результате сильного порыва ветра. Травмы получила семилетняя девочка, которая скончалась в медучреждении. У другого ребенка врачи выявили гематомы и ссадины.

Павел Фролов