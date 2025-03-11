Из-за бесснежной зимы ярославские власти сэкономили более 100 млн

Власти Ярославской области и Ярославля сэкономили более 100 млн руб. на уборке дорог из-за теплой и бесснежной зимы. Об этом представители региона и города рассказали на заседании комитета облдумы по градостроительству, транспорту и безопасности дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Экономия регионального бюджета составила от 80 до 100 млн руб., сообщил директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» (обслуживает дороги регионального и межмуниципального значения) Александр Межиевский. Он пояснил, что сэкономленные средства пойдут на ремонт дорожного покрытия. «Мы смотрим за этим очень рачительно, и в то же время, чтобы подрядчиков, не оставить на голодном пайке, потому что они работают»,— сказал господин Межиевский.

На аналогичный вопрос ответил и заммэра Ярославля Николай Степанов. По его словам, экономия в городе тоже есть, но окончательный размер пока не определен.

«Думаю, что несколько десятков млн руб. экономии будет, где-то от 30, наверное. Сейчас мы планируем купить дополнительную технику»,— сказал господин Степанов.

Алла Чижова