По данным на 1 марта 2025 года государственный долг Татарстана составляет 99,4 млрд руб. С января 2024 года сумма уменьшилась на 12,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдолг Татарстана сократился до 99,4 млрд рублей по состоянию на 1 марта

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Госдолг Татарстана сократился до 99,4 млрд рублей по состоянию на 1 марта

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Госдолг Республики Татарстан включает 90,4 млрд руб. обязательств по федеральным бюджетным кредитам и 9 млрд руб. — по государственным гарантиям, предоставленным регионом.

Основная причина сокращения — полное погашение обязательств АО «Татдортрансинвест» перед структурами ДОМ.РФ по проекту реконструкции Горьковского шоссе в Казани. Это позволило сократить объем госгарантий республики.

В мае 2024 года сообщалось, что власти региона рассчитывают на то, что федеральный центр спишет республики две трети государственного долга.

Артём Дергунов