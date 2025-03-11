Президент РФ Владимир Путин поддержал планы главы Прикамья идти на выборы

Президент Владимир Путин на встрече с главой Пермского края Дмитрием Махониным поддержал его намерение идти на выборы в сентябре, сообщил сегодня СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Губернатор сказал, что у него истекает срок полномочий и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре. И с учетом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина»,- пишет «Ъ».

Напомним, что накануне состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Прикамья Дмитрий Махонина. Глава региона доложил об основных итогах развития Прикамья в социальной, промышленной и экономической сферах. Так, в 2024 году индекс промпроизводства в регионе составил 5,5%, индекс обрабатывающих отраслей — 8,5%. Активно развиваются проекты в области добычи калийно-магниевых солей, на данный момент реализуется шесть инвестпроектов.

Особое внимание в обсуждении было также уделено медицинскому и образовательному кластеру развития региона.