Гендиректор «Лагуны» получила три года условно за обезображенное лицо пациентки

Приморский районный суд дал три года условно по ч. 2 ст. 238 УК РФ гендиректору ООО «Лагуна» Ольге Ванской, которая делала пластические операции и оказывала косметологические услуги без высшего медицинского образования, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так в середине марта 2020 года глава клиники, не собрав анамнез, оказала платную услугу по введению искусственных имплантов в мягкие ткани лица пациентки. Ванская допустила техническую ошибку, которая повлекла посстравматическое повреждение лицевого нерва. В итоге лицо потерпевшей оказалось неизгладимо обезображено, а ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Свою вину Ванская так и не признала. Помимо условного срока ей запретили заниматься косметологией и хирургией сроком на два года и взыскали 70,5 тыс. в пользу пациентки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд смягчил наказание главе клиники «Уни Дент» Гураму Папиашвили, где после операции умерла петербурженка. Последняя согласилась на проведение хирургического омоложения верхней и средней трети лица за 94,5 тыс. рублей.

Андрей Маркелов