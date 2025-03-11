На ремонт бомбоубежища в нижегородском детдоме выделили 15,3 млн рублей

Объявлен аукцион по выбору подрядчика на ремонт бомбоубежища в ГКОУ «Первый санаторный детский дом» на улице Рыбакова, 14а в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 15,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект разработало московское ООО «В.Р. Проект». Подрядчик должен будет отремонтировать инженерные сети в защитном сооружении, установить там герметические двери, нанести на полотки и стены штукатурку, шпаклевку и грунтовку и покрасить их акриловой пожаробезопасной краской. Работы нужно завершить за 83 рабочих дня после заключения контракта.

Подача заявок открыта до 18 марта, победителя выберут на следующий день.

Елена Ковалева