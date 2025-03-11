Два человека пострадали при обрушении плиты на стройплощадке новосибирской школы

В Новосибирске обвалилась бетонная плита на строительной площадке концессионной школы на ул. Татьяны Снежиной. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона. Надзорным ведомством проводится проверка.

Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах сообщили, что пострадали два человека, их придавило плитой.

Объект строится на условиях концессионного соглашения. В 2021 году минобразования Новосибирской области заключило договор с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Компания должна была построить в Новосибирске шесть школ до 2022 года. В июле 2024-го власти расторгли с организацией контракт, тогда же на территории всех недостроенных школ был введен режим повышенной готовности. В декабре 2024-го минобр региона заключил соглашение с ООО «Новая школа», которое должно завершить строительство объектов.

Александра Стрелкова