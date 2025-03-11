Более 400 женщин-лидеров встретились на форуме в Усть-Лабинске

7 марта 2025 года в отеле «Легенда» состоялся первый Форум женского сообщества Усть-Лабинского района. Мероприятие, инициированное активистками города при содействии фонда «Вольное Дело-Юг», привлекло более 400 представительниц бизнеса, образования, культуры и общественных организаций.

Организаторы создали платформу для обмена профессиональным опытом, обсуждения влияния женщин на социально-экономическое развитие района и формирования стратегий реализации коллективных проектов.

Форум начался с бизнес-завтрака, где участницы рассмотрели воздействие женского лидерства на развитие предпринимательства, укрепление семейных ценностей и внедрение общественных инициатив. В дискуссии приняли участие эксперты регионального уровня: заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова, руководители банковского сектора — Светлана Попова (АО «Ингосстрах банк»), Татьяна Салалыкина (ПАО «Сбербанк»), Светлана Крутобережская (АО «Россельхозбанк»), представители муниципальной власти и бизнес-лидеры.

Более 25 спикеров из разных регионов России поделились практическими кейсами по запуску бизнеса в условиях малого города, совмещению карьеры и семьи, инструментам финансовой грамотности и созданию личного бренда. Отдельные сессии были посвящены инновационным подходам в территориальном развитии, включая применение искусственного интеллекта.

«Женщины уже сегодня играют важную роль в экономике региона и района, но если мы объединим свои усилия — то я уверена, территория начнет развиваться еще быстрее»,– подчеркнула генеральный директор фонда «Вольное Дело-Юг» Галина Ратникова.

По итогам форума участницы заложили основу для формирования активного женского сообщества. Они договорились о воплощении совместных социальных и предпринимательских проектов, проведении регулярных образовательных программ и организации ежегодного форума как постоянной площадки для конструктивного диалога.

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