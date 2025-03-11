Пермский алкозавод планирует запустить производство соджу

Пермское АО «Пермалко» подало заявку на регистрацию нового товарного знака Pum Purum. Как свидетельствует информация на портале znakoved.ru, наименование планируется использовать в производстве алкогольных напитков. Как сообщает «РБК Вино», под регистрируемым брендом будет производиться соджу — традиционный корейский напиток на основе сладкого картофеля или зерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Директор по корпоративным коммуникациям УК «АлкоВорлд» (управляет «Пермалко») Инна Ильина подтвердила изданию, что предприятие намерено выпускать собственный напиток в рамках инициативы по развитию портфеля брендов. «Соджу находит все большую популярность, особенно в молодежной среде. Введение этого напитка в ассортимент позволит привлечь новых потребителей и расширить аудиторию»,— подчеркнула госпожа Ильина. По ее словам, реализовывать продукт планируется в ключевых регионах России.

Напомним, весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Согласно данным отчета за 2023 год, продукция организации представлена более чем в 50 регионах России; также осуществляется экспорт в ряд стран, таких как Южная Корея, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Выручка «Пермалко» в 2023 году составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 80,8 млн руб.

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