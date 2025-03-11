Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский алкозавод планирует запустить производство соджу

Пермское АО «Пермалко» подало заявку на регистрацию нового товарного знака Pum Purum. Как свидетельствует информация на портале znakoved.ru, наименование планируется использовать в производстве алкогольных напитков. Как сообщает «РБК Вино», под регистрируемым брендом будет производиться соджу — традиционный корейский напиток на основе сладкого картофеля или зерна.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Директор по корпоративным коммуникациям УК «АлкоВорлд» (управляет «Пермалко») Инна Ильина подтвердила изданию, что предприятие намерено выпускать собственный напиток в рамках инициативы по развитию портфеля брендов. «Соджу находит все большую популярность, особенно в молодежной среде. Введение этого напитка в ассортимент позволит привлечь новых потребителей и расширить аудиторию»,— подчеркнула госпожа Ильина. По ее словам, реализовывать продукт планируется в ключевых регионах России.

Напомним, весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Согласно данным отчета за 2023 год, продукция организации представлена более чем в 50 регионах России; также осуществляется экспорт в ряд стран, таких как Южная Корея, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Выручка «Пермалко» в 2023 году составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 80,8 млн руб.