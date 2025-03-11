Полиция предупредила нижегородцев о новой схеме мошенничества

Полиция расследует уголовное дело о дистанционном мошенничестве, в котором была использована новая схема обмана. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С заявлением в ведомство обратился 65-летний нижегородец, лишившийся после разговора с аферистами 150 тыс. руб. Потерпевшему два дня звонили якобы директор и специалисты промышленного предприятия, где он ранее работал, а затем – мнимый силовик. Под предлогом проверки законности выплаты зарплат бывшим сотрудникам предприятия собеседники убедили жертву обналичить накопления и перевести на «безопасный счет».

Полиция ищет подозреваемых. В МВД напомнили, что сотрудники служб безопасности, а также госучреждений и ведомств никогда не запрашивают по телефону личную информацию граждан, а операции с деньгами по указанию посторонних лиц совершать не стоит.

Владимир Зубарев